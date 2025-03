In Consiglio Marche modifiche di norme per costruire nel cratere

Sono tre le proposte di legge che verranno discusse in Consiglio regionale nella prossima seduta convocata per il prossimo martedì primo aprile, a partire dalle 10 in cui verranno discusse anche interpellanze, mozioni e interrogazioni. All'ordine del giorno le modifiche alle norme per le costruzioni in zone sismiche.

Dopo le interrogazioni, previsto l'esame delle interpellanze sulla chiusura degli sportelli bancari nei piccoli centri delle Marche e sulle politiche sociali. Oltre alla legge riguardante modifiche alle norme per le costruzioni in zone sismiche nelle Marche (relatori Andrea Assenti per la maggioranza e Anna Casini per la minoranza), verranno discusse: una proposta di legge del Gruppo dem, primo firmatario Fabrizio Cesetti, su "Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria"; la proposta di legge, sottoscritta dal Pd e dal M5s, a prima firma di Cesetti riguardante l'"Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim). In aula arriverà anche la proposta di deliberazione, a iniziativa dell'Ufficio di presidenza, per la "sostituzione componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche".

In coda l'esame di provvedimenti abbinati per la salvaguardia del settore dell'automotive e sul piano industriale dell'Imr di Jesi. E' possibile seguire i lavori via web sulla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.



