Il teatro arriva alla casa circondariale di Villa Fastiggi

Il teatro arriva nella casa circondariale di Villa Fastiggi, a Pesaro, per abbattere barriere e creare spazi di riflessione con lo spettacolo del 28 marzo dal titolo "Il processo...", tratto dal romanzo di Kafka, nell'ambito della giornata nazionale di teatro e danza in carcer. L'evento, curato dal teatro universitario Aenigma e diretto da Vito Minoia, coinvolgerà le compagnie teatrali "Lo Spacco" e "Controvento". Il 27 marzo invece, in occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale del teatro, a Urbino, si terranno due eventi. Il primo, alle ore 11:00, vedrà l'intervento della regista greca Tania Kitsou al polo universitario Petriccio con "la memoria del corpo" e, il secondo, alle 17:00, vedrà invece la rappresentazione di "Il processo..." nella sala convegni del Giardino d'Inverno del Palazzo Ducale. Seguirà poi la lettura del messaggio ufficiale della giornata mondiale del teatro, affidato quest'anno al regista greco Theodoros Terzopoulos. Lo spettacolo al Palazzo Ducale sarà aperto al pubblico con un biglietto simbolico di 1 euro.



