Donna trovata morta in casa Spoleto, ipotesi femminicidio

Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto (Perugia) dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato 'ho ucciso mia moglie'. Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione scoprendo il cadavere.

L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. In precedenza la coppia aveva vissuto in un'abitazione a Marzocca di Senigallia (Ancona) dove l'uomo, agente di commercio, ancora abita.

Il marito della donna trovata morta è stato ora portato in commissariato a Spoleto. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e a suo carico non risultano provvedimenti.

L'appartamento dove è stato individuato il cadavere a Spoleto si trova in corso Garibaldi, a ridosso del centro storico spoletino.

Non sono ancora chiare le cause della morte della donna. Sono in corso i rilievi del medico legale. Le indagini sono condotte dalla polizia e sul posto è intervenuta anche la Squadra mobile della Questura. Il marito della donna è stato trovato nei pressi del ponte delle Torri di Spoleto dove minacciava di gettarsi nel vuoto.

Nell'ambito delle indagini sull'uccisione di una donna, trovata morta in un'abitazione nei pressi del centro di Spoleto, era stata compiuta anche un'irruzione in una casa a Marzocca di Senigallia dove in precedenza abitava la donna insieme al marito, agente di commercio, sul quale si concentrano ora i sospetti. A far scattare l'accesso nell'abitazione di Marzocca, trovata vuota, una telefonata al 112 dalla Sardegna da parte dell'ex moglie dell'uomo: aveva segnalato che l'ex marito aveva ucciso l'attuale compagna, fornendone generalità e indirizzo. I militari di Senigallia non hanno però trovato nessuno nella casa dove alcuni vicini avevano visto l'uomo, per l'ultima volta, circa una settimana fa.

Nel frattempo, il marito della donna uccisa è stato trovato nei pressi del ponte delle Torri di Spoleto dove avrebbe minacciato di gettarsi nel vuoto, dicendo a chi lo avvicinava "ho ucciso mia moglie". Le indagini sulla vicenda sono condotte dalla polizia e l'uomo è stato condotto in Commissariato a Spoleto.



