Banco marchigiano: utile netto a 12,5 milioni euro, +53,3%

Utile netto in crescita del 53,3%, superati i 12,5 milioni di euro, per il Banco marchigiano che ha registrato, anche, un +14% del patrimonio netto che raggiunto i 101,6 milioni di euro, con un indice di solidità dell'Istituto che si è attestato al 23,1%. Sono solo alcuni degli indicatori del bilancio 2024 approvato dal CdA e che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea dei soci il prossimo maggio. Sul fronte della raccolta, il Banco Marchigiano ha toccato 1 miliardo e 524 milioni di euro, +9,5% rispetto al 2023. Un risultato trainato sia dalla raccolta diretta (+6,8%) sia da quella gestita (+14,9%). Parallelamente, la banca ha aumentato del 4,8% i finanziamenti a imprese, artigiani e famiglie, conseguendo 559 milioni di euro di finanziamenti netti. I crediti deteriorati si mantengono su livelli minimi (circa il 3% del totale crediti - NPL ratio lordo), con un livello di copertura che sfiora l'80%; pertanto al netto degli accantonamenti i crediti anomali sono pari allo 0,7% degli impieghi netti. "Siamo orgogliosi di questi risultati ottenuti nel 2024 che sono frutto dell'impegno quotidiano dei nostri collaboratori e di scelte strategiche basate su un modello organizzativo in cui le persone sono al centro del nostro percorso di sviluppo futuro", il commento del Direttore generale Massimo Tombolini. "Il legame con il territorio resta al centro della nostra missione - commenta - con quasi mezzo milione di euro destinato a iniziative sociali, sportive, culturali e sanitarie. Tra i progetti più rilevanti, il sostegno all'Unità di Allergologia dell'Ospedale di Civitanova Marche e la campagna di prevenzione sanitaria 'Quattro passi per una vita sana', realizzata con Cassa Mutua MarcheVita ETS", conclude il presidente Sandro Palombini.





