Anche ad Ascoli le celebrazioni della Polizia penitenziaria

Il 2024 è stato un anno intenso per gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Ascoli Piceno. I numeri li ha ricordati stamani, nel corso della ricorrenza del 208° anniversario del Corpo, il comandante Cesare Martucci. Sono state 15 le manifestazioni trattamentali a favore della popolazione detenuta, 92 gli ingressi di nuovi detenuti, 109 le scarcerazioni, 1.850 i colloqui dei detenuti coi loro familiari, 11 attività di polizia giudiziaria su delega e di iniziativa; e poi ancora 5 sequestri di corpi di reato, 11 interrogatori delegati dall'Autorità giudiziaria, 309 collegamenti in video conferenza per i detenuti ascritti anche al circuito di alta sicurezza (collaboratori di giustizia), 872 traduzioni delle quali 286 in aule di giustizia, 126 in istituti penitenziari e 460 per visite mediche e ricoveri. Sono stati 38 i piantonamenti in case di cura, 651 gli interventi a tutela della salute e incolumità della popolazione: diversi anche i tentativi di suicidio impediti grazie all'intervento degli agenti della penitenziaria del carcere di Ascoli.

"Voglio esprimere la mia stima, la mia fiducia, il mio personale apprezzamento per il prezioso lavoro di tutto il personale di polizia che si è caratterizzato, tra l'altro, in una serie di interventi operativi di elevato spessore in una realtà penitenziaria che mostra elementi di grande complessità - ha detto il comandante Martucci - In particolare - ha sottolineato - desidero ringraziarli per l'impegno che hanno profuso alto senso del dovere, spirito di sacrificio e di dedizione e con assoluta fedeltà al giuramento prestato, pur in presenza di una riconosciuta carenza di personale e della complessa e spesso frenetica attività di servizio.

La casa circondariale di Ascoli vanta una tradizione di massima sicurezza in quanto ha ospitato fino dall'anno 2018 i detenuti 41 bis. "Attualmente consta di due sezioni di media sicurezza ed una sezione di alta sicurezza. È presente anche una sezione di articolazione di tutela di salute mentale comprensiva del reparto di osservazione psichiatrica" ha detto il direttore Daniela Valentini, aggiungendo che la popolazione carceraria attuale è di circa 145 detenuti, "in leggero sovrannumero".

"Il carcere è come se fosse un microcosmo e quindi questo ci porta a dover attendere a tutte le ordinarie situazioni che possono capitare giornalmente. La situazione è tenuta comunque sotto controllo - ha assicurato il direttore Valentini - in quanto c'è un personale di Polizia Penitenziaria molto valido e molto esperto che garantisce la sicurezza esterna e garantisce l'opera trattamentale all'interno dell'istituto".



