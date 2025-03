Ad Ancona Dj set Erasmus night per salutare mille studenti

Per salutare gli oltre mille studenti Erasmus che saranno ad Ancona dal 3 al 6 aprile 2025, il Comune di Ancona organizza, tra le iniziative aperte alla cittadinanza, il Dj set Erasmus Night con Nicola Pigini, in programma per il 3 aprile dalle 19 all'una di notte.

L'appuntamento è in piazza della Repubblica, fa sapere l'amministrazione, meta finale dalla sfilata degli studenti provenienti da oltre 40 Paesi che nel primo pomeriggio, in apertura dell'Erasmus Generation Meeting, attraverseranno la città partendo dal Monumento ai Caduti. Il Dj set avrà inizio al termine della cerimonia di apertura dell'evento, in programma al Teatro delle Muse.

Il programma della tre giorni internazionale è disponibile sul sito https://meeting.erasmusgeneration.org/editions/2025-egm-ancona.





