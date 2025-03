A Porto San Giorgio l'invasione dell'International street food

Arriva a Porto San Giorgio l'undicesima tappa della 9° edizione dell'International Street Food 2025, importante manifestazione di street food in Italia. L'appuntamento con le prelibatezze di strada sarà in Viale Buozzi e in Piazza Matteotti, da domani giovedì 27 a domenica 30 marzo 2025 (giovedì dalle 18.00 alle 24.00, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 24.00).

L'iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre 2025. Un'opportunità per assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all'insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. A Porto San Giorgio sarà possibile gustare, tra le molte specialità, il pulled pork, gli hamburger di Angus, le bombette pugliesi, hamburger di Fassona, i Churros, il caciocavallo impiccato, la cucina argentina, la cucina messicana, la cucina siciliana, lo smash burger, la puccia Pontina, le olive ascolane fatte a mano. Saranno presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare le prelibatezze gastronomiche. L'evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S.

(Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio.

Venerdì 28 marzo, dalle ore 22:00 all'01:00, il pubblico potrà danzare sulle note dei noti DJ: DJ TOWN, DJ Oriano, Alessandrino e Robbie Vee. Sabato 29 marzo, dalle 22:00 alle 01:00, DJ set con Carlettolife, Paolove e Simon DJ, tre artisti di spicco della movida adriatica. Durante la serata sarà presente anche il noto influencer Carletto Life. Domenica 30 marzo, dalle 18:00 alle 21:00, si esibiranno tre artisti della Scuderia Miniera delle Arti di Ascoli Pi-ceno: Gianluca Bessi, attore romano formatosi nella scuola di Gigi Proietti, che presenterà uno spettacolo di cabaret. Flavius, rapper già noto al grande pub-blico televisivo per la sua partecipazione al programma Tù sì que vales. Magda White, talentuosa cantante. La manifestazione contemporaneamente a Porto San Giorgio, sarà a Perugia dal 27 al 30 marzo ed a Roma dal 28 al 30 marzo.



