Vitri, con nuovo bando continuità Marche condannate a isolamento

"Con il nuovo bando sulla continuità territoriale, il governo regionale e nazionale hanno condannato le Marche all'isolamento". Sulle voli di continuità dalle Marche va all'attacco la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri.

"Dal prossimo autunno, - afferma - i collegamenti aerei tra Ancona, Roma e Milano saranno tagliati nel weekend, lasciando la nostra regione ancora più marginalizzata. Un altro schiaffo ai lavoratori, agli studenti fuori sede, alle imprese e a tutti i marchigiani che si spostano per necessità. E come se non bastasse il servizio subirà uno stop il 29 marzo, con una proroga fatta all'ultimo momento".

"Ancora una volta, il centrodestra dimostra di non avere una visione né una strategia per il futuro delle Marche. - sottolinea Vitri - Basti pensare che oggi i passeggeri sono circa 700 mila, come nel 2017, prima che la Giunta precedente ripianasse il deficit".

"Mentre altre regioni ottengono investimenti e potenziamenti nei trasporti, - lamenta la esponente dem - il nostro territorio viene lasciato indietro da esponenti incapaci di difendere i nostri interessi, nonostante la tanto decantata filiera regione-governo. E pensare che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia avevano tanto decantato promesse su infrastrutture e mobilità".

"Il risultato? Meno voli, più disagi, meno opportunità per tutti noi. - conclude Vitri - I marchigiani meritano di più.

Meritiamo un governo che lavori per migliorare la nostra connettività, non per tagliare servizi essenziali. Lavoriamo insieme per una nuova primavera, lavoriamo insieme per fare le Marche grandi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA