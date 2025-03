Via libera Regione a vincolo paesaggistico su Riceci di Petriano

La giunta regionale ha approvato ieri la delibera, attesa da oltre un anno, con la quale è stato posto il vincolo paesaggistico sulle colline di Riceci e Montefabbri in territorio di Petriano (Pesaro Urbino). Un procedimento legato al progetto di realizzare una discarica nella zona che era stato respinto dalla Provincia.

Per domani la Regione ha convocato una conferenza stampa al Centro civico di Gallo di Petriano (in via Cavour), che si svolgerà alle ore 15, per illustrare i dettgli del provvedimento che di fatto mette la parola fine al progetto. Interverranno Stefano Aguzzi, assessore regionale all'Ambiente, e Giovanni Angelini, sindaco di Petriano.



