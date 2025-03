Trovati irregolari e bisognosi d'aiuto in casolare abbandonato

Questa mattina, a Porto Sant'Elpidio (Fermo), nel corso di un controllo in un casolare, al suo interno sono stati trovati dei cittadini irregolari sul territorio nazionale bisognosi di aiuto. Le operazioni della polizia di Stato, insieme alle unità cinofile della Guardia di finanza e alla polizia locale hanno avuto come obiettivo primario la messa in sicurezza di edifici che, oltre a rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza, diventano spesso ritrovo di soggetti senza una dimora. La polizia di Stato, negli ultimi giorni, ha intensificato i controlli sui casolari dismessi presenti nelle periferie cittadine.



