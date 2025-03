Torna a suonare la storica sirena del campanile di Fano

È stata ripristinata questa mattina la storica sirena del campanile di Piazza XX settembre a Fano, da sempre un punto di riferimento per la città che tradizionalmente suonava a mezzogiorno fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dispositivo, ammalorato e arrugginito a causa dell'usura del tempo, è stato oggetto di un intervento accurato da parte di una squadra che ha effettuato la sostituzione completa della componente elettrica. Gli operatori sono saliti sul campanile per l'intervento tecnico, riportando così in funzione una sirena che rappresenta non solo un segnale orario, ma anche un pezzo di storia e identità cittadina. Da oggi, cittadini e visitatori potranno nuovamente sentire il familiare suono di mezzogiorno, simbolo di tradizione e appartenenza per tutta la comunità fanese.



