Segnalati rischi ambientali e igienici al cimitero di Ascoli

Una situazione allarmante è stata denunciata dai consiglieri di opposizione del comune di Ascoli Piceno al cimitero di Ascoli Piceno, in particolare nella zona Nord-Ovest, dove è stata segnalata una presunta discarica con materiali altamente sensibili. A seguito di un sopralluogo effettuato dal consigliere comunale Gregorio Cappelli, è emersa la presenza di mezzi e attrezzature dismesse, un'ingente quantità di lapidi rotte, oltre a bare scoperchiate e sarcofagi di zinco esposti alle intemperie. "Tale condizione, oltre a rappresentare un evidente problema di decoro e rispetto, solleva gravi preoccupazioni in termini di rischi igienico-sanitari e ambientali. La mancanza di un'adeguata impermeabilizzazione del terreno - denunciano in una nota - potrebbe comportare l'inquinamento delle falde acquifere, mentre l'aria nella zona è permeata da un odore pungente, segno evidente della criticità della situazione". A fronte di questa emergenza, i consiglieri di opposizione hanno richiesto la convocazione urgente delle commissioni Servizi Comunali e Ambiente per individuare soluzioni immediate. Inoltre, è stata inviata una segnalazione all'AST di Ascoli Piceno, all'ARPA Marche e al Comando dei Carabinieri, sollecitando verifiche sulla conformità alle normative vigenti. Già in passato, nel 2017 e nel 2020, la questione era stata portata all'attenzione dell'amministrazione comunale, proprietaria del cimitero. L'opposizione chiede ora un intervento risolutivo per garantire la sicurezza e il rispetto del luogo.



