Ruggeri, su voli continuità montagna ha partorito topolino

"Aeroporto di Ancona e voli di continuità territoriale: la montagna ha partorito un topolino".

Lo scrive la consigliera regionale di M5s Marta Ruggeri che aggiunge: "i termini del bando annunciato per i voli di continuità territoriale da e per l'aeroporto di Ancona, lautamente finanziati da Stato e Regione, confermano i nostri timori sul forte ridimensionamento delle opportunità di collegamento aereo concretamente offerte ai cittadini marchigiani, rispetto alle promesse e agli annunci del Presidente Acquaroli". Oggi in Regione si è tenuto anche un incontro dei capigruppo con le sigle sindacali per il settore trasporti in relazione proprio alle vicende legate all'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara.

"I voli per Milano e Roma saranno assenti nel week end, pregiudicando la possibilità di collegamento con gli hub internazionali nei giorni in cui è maggiore la domanda turistica in incoming e in partenza dalle Marche. - lamenta Ruggeri - Nei giorni feriali, dove è maggiore la domanda per gli spostamenti d'affari, per andare a Roma i nostri imprenditori e dirigenti faranno una bella levataccia, visto che la partenza è prevista intorno alle 6 di mattina".

"Con queste premesse - prosegue la consigliera M5s - non ci sia aspetta un tasso di riempimento dei voli molto superiore all'attuale, che vede gli aerei viaggiare semivuoti, se non in alcuni casi vuoti del tutto. Non solo, il nuovo bando, da pubblicare entro il primo maggio, produrrà i suoi effetti dal mese di novembre, sempre che vada a buon fine. Fino a quella data si andrà avanti a singhiozzo, con proroghe della situazione attuale che non danno certezze agli utenti, visto che ad oggi non si possono prenotare i voli oltre il 29 marzo. Nel frattempo, - conclude - i sindacati chiedono lumi sugli investimenti promessi dalla società di gestione, oltre che sul piano industriale relativo alle prospettate attività aerospaziali ed ai servizi di manutenzione degli aeromobili".





