Ruba monopattino e aggredisce il proprietario, arrestato

Sono stati condannati per furto e rapina, e ora per loro è scattato l'arresto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Fermano. A Sant'Elpidio a Mare (Fermo), rintracciato e arrestato un 66enne italiano residente nella zona. L'operazione è avvenuta in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione. L'uomo doveva espiare una pena definitiva residua di sei mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel 2021 a Porto Sant'Elpidio (Fermo) ai danni di una lavanderia self service. L'arrestato è stato accompagnato presso la propria residenza, in regime di detenzione domiciliare.

A Porto Sant'Elpidio, invece, è stato arrestato un 22enne di origini tunisine con precedenti penali. L'arresto è avvenuto in ottemperanza a un'ordinanza di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, che ha rappresentato un aggravamento rispetto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui il giovane era già sottoposto perché colpevole dei reati di furto in abitazione e rapina impropria. Nel luglio 2024 il giovane aveva, infatti, rubato un monopattino elettrico all'interno dell'hotel Lotus a Rimini e una volta scoperto dal proprietario, per fuggire lo ha colpito con calci e pugni. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno riscontrato diverse violazioni da parte del giovane ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Infine, ad Altidona, è stato arrestato un 40enne della provincia di Foggia, anch'esso con precedenti penali. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare. Il soggetto è stato infatti condannato a scontare un cumulo di pene di un anno e dieci mesi di reclusione per alcuni furti aggravati, commessi tra il 2007 e il 2010 a Fermo e a Porto San Giorgio (Fermo) rispettivamente ai danni di un esercizio commerciale, in una abitazione e in un poliambulatorio. L'uomo aveva anche rubato un ciclomotore, sempre a Fermo. Come per gli arresti precedenti, anche in questo caso l'individuo sconterà la pena presso il proprio domicilio.



