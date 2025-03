Metalmeccanici in sciopero il 28 marzo, corteo a Confindustria

Dopo gli scioperi dei mesi scorsi,i metalmeccanici anconetani, assieme a quelli di tutta Italia, tornano a scioperare venerdì 28 marzo per riaprire il tavolo della trattativa e rinnovare il contratto nazionale di lavoro che, nelle Marche, riguarda circa 65mila lavoratori. Federmeccanica, denunciano Fim, Fiom e Uilm, "sta negando il diritto fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori al rinnovo del contratto, impedendo la ripresa della trattativa necessaria per aumentare il salario e migliorare le condizioni di vita e lavoro. Per questi motivi, i metalmeccanici della provincia di Ancona il 28 marzo sciopereranno 8 ore; un corteo è previsto con partenza all'altezza del centro commerciale Globo di Ancona (via Schiavoni) alle ore 9.30 per poi raggiungere la sede di Confindustria Ancona, via Bianchi. "Con questo sciopero e questa manifestazione - dichiarano i segretari di Fim, Fiom e Uilm, Luigi Imperiale, Sara Galassi, Vincenzo Gentilucci -, siamo determinati a definire aumenti certi del salario ed estendere i diritti contrastando la precarietà e riducendo l' orario di lavoro. Si tratta anche di aumentare la tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il rinnovo del contratto è una vertenza che interessa anche le istituzioni. "Chiediamo a queste ultime e, in particolare, ai sindaci della provincia di Ancona - è l'appello di Fim, Fiom e Uilm - di prendere parte alla manifestazione e contribuire alla riapertura delle trattative considerando la ricaduta che questa vertenza ha sul territorio con i 65mila lavoratori coinvolti".

Al corteo sarà presente un componente della segreteria nazionale della Fiom Cgil in rappresentanza delle tre sigle.



