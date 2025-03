Mastrovincenzo, fallimento giunta Marche su voli di continuità

"Nei fine settimana, dunque, dall'aeroporto di Falconara, non partiranno più voli su Roma e Milano e dal primo maggio sparirà anche quello del martedì pomeriggio: sui motivi che hanno portato a questo taglio, domani depositerò una interrogazione a risposta immediata". Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che attacca: "si tratta di un altro fallimento da parte della Giunta Acquaroli che ha sempre esaltato la funzionalità di questi voli, riversando fiumi di denaro sulla continuità, con risultati disastrosi".

"Invece i numeri delle persone che giornalmente stanno utilizzando i voli di continuità in partenza dall'Aeroporto Sanzio di Falconara sono ridicoli, - aggiunge Mastrovincenzo - visto che si contano in un palmo di mano quelli per Roma e Napoli, pochi di più quelli che vanno a Milano, mentre alcuni voli viaggiano addirittura vuoti".

"Da un mio specifico accesso agli atti risulta che dal 1 aprile al 31 dicembre 2024 sono stati effettuati 1.808 voli, - riferisce l'esponente dem - per ben 155 volte (8,2%) gli aerei sono decollati senza alcun passeggero a bordo: è accaduto in 83 occasioni su 550 (15%) per la rotta su Roma, 67 su 1.100 (6%) per la rotta verso Milano e ritorno, 5 su 158 (3,1%) per quanto riguarda quella su Napoli".

"Rispetto alla rotta per Roma e rientro a Falconara: - prosegue Mastrovincenzo - su 550 voli effettuati, in ben 200 occasioni, l'aereo è partito con al massimo un passeggero; non è bastato neanche il tentativo di anticipare l'orario del volo mattutino per Roma per renderlo più "appetibile".

"Periodicamente si sono anche presentati disservizi in fase di prenotazione dei voli da parte degli utenti, - lamenta - disagi che disincentivano ulteriormente i pochi che, tra aziende e privati cittadini, utilizzano i voli di continuità. I 18 milioni stanziati per il prossimo triennio per i voli di continuità territoriali, sommati ai 12 milioni utilizzati per sostenere l'attività un ente inutile come l'Atim, conclude Mastrovincenzo - rappresentano davvero uno spreco di risorse pubbliche inaccettabile".



