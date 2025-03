Led illuminano il centro di Urbino, intervento in fase finale

I led illuminano il centro storico di Urbino: ultimo intervento al torrione San Bartolo. E' stata avviata, fa sapere il Comune, la fase finale dell'intervento volto al passaggio a tecnologia Led di tutti i punti luce del centro storico della città.

In totale è stato "sostituito circa il 90% dei 922 apparecchi presenti, di cui 670 lanterne a globo di De Carlo, 189 proiettori con valenza anche di illuminazione artistica e 63 sottogronda per l'illuminazione stradale".

L'intervento, scrive il Comune, "darà nuova luce al Sito Unesco e ridurrà la potenza elettrica installata di 48 Kw, con un risparmio di circa il 60% sui consumi elettrici annui.

Riqualificata l'illuminazione di alcuni luoghi principali del centro, come il Duomo, la prima parte di Piazza Rinascimento, il Portico Volponi di via Garibaldi, la Fortezza Albornoz, Piazza Borgo Mercatale con il Teatro Sanzio e la Data".

"Il completamento di Piazza Rinascimento - fa sapere l'amministrazione comunale - è previsto entro l'estate, insieme alla sostituzione delle lampade in Piazza della Repubblica, davanti la facciata della chiesa di San Francesco e dei Torricini. Per migliorare la luminosità del percorso di collegamento tra Porta Santa Lucia e Borgo Mercatale sono stati aggiunti 15 nuovi sottogronda".

"Completato e approvato dalla Soprintendenza il progetto esecutivo per illuminare le mura storiche - aggiunge - ed è già stato realizzato l'intervento pilota sul Torrione di San Bartolo, che adesso si può ammirare anche di notte in tutta la sua bellezza. L'Amministrazione Comunale sta verificando la possibilità di completare l'illuminazione del percorso fino a Piazza Borgo Mercatale".

"Si aggiunge un ulteriore e importante tassello - commenta il Sindaco Maurizio Gambini - all'intervento complessivo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, che in questi 10 anni ha coinvolto il centro storico come tutti i borghi. L'obiettivo è ridurre i consumi e migliorare la qualità del servizio, rendendolo più efficiente e capace anche di potenziare la sicurezza per i cittadini".



