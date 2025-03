In gita anche gli studenti con disabilità 'Tutto è andato bene'

"Tutto si è risolto con esito positivo. E questo perché siamo sempre stati al lavoro, in silenzio, per la massima inclusione: non abbiamo mai negato a nessuno la disponibilità di andare in gita". A parlare è la dirigente scolastica dell'istituto Fagnani di Senigallia (Ancona), Patrizia Leoni, al rientro dei ragazzi e ragazze, in tutto 146, dalla settimana bianca. Un'uscita che aveva visto un inizio travagliato con polemiche da parte di due famiglie di studenti con disabilità per non essere stati messi nelle condizioni di poter far partire i figli assieme ai compagni di classe. "Eravamo ancora in una fase interlocutoria - spiega la dirigente -. Si trattava soltanto di attendere le risposte da parte delle famiglie e dei servizi sociali dell'Unione dei comuni. E si sarebbe potuti arrivare alla stessa soluzione con la mediazione, come sempre". Tra le difficoltà, c'era la mancata autorizzazione agli educatori perché coprissero anche le ore notturne a fianco ai ragazzini con disabilità, in modo che fossero accompagnati per tutte le 24 ore. Autorizzazione poi arrivata grazie all'intervento dei servizi sociali dell'Unione dei comuni 'Le terre della marca senone'. Altro nodo era la compartecipazione economica e la presenza fisica della famiglia al fianco dei propri figli: la cosa è stata poi scongiurata proprio grazie all'assistenza degli educatori giorno e notte, e la loro quota agevolata dai servizi sociali, mentre la scuola già si era dotata di un medico che avrebbe seguito la comitiva in montagna.

La preside tiene oggi a rimarcare la massima disponibilità al dialogo con le famiglie ma anche con gli altri enti: solo questo atteggiamento, senza clamore, avrebbe permesso di trovare una soluzione senza esacerbare gli animi. Clamore suscitato dalle famiglie e da un legale che ha fatto partire una diffida, informandone anche l'ufficio scolastico regionale quando ai ragazzi con disabilità all'inizio era stata preclusa la possibilità di partire. Della vicenda si era interessato anche il ministero all'Istruzione. Alla gita, che ha visto anzi un record di partecipanti, hanno preso parte 146 giovani più gli accompagnatori.



