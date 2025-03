Ghergo, 'l'impegno su Fabriano indeterminato, resta la diffida'

Il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, non recede dalle sue posizioni e conferma di attendere una risposta alla diffida legale inviata la scorsa settimana al gruppo Fedrigoni sull'utilizzo del marchio Carta Fabriano. E nonostante l'intenzione di Fedrigoni Spa, ribadita oggi, di recedere dal contratto di licenza per la produzione di carta da ufficio a marchio Fabriano stipulato con il gruppo Jacob Jurgensen e Paperfast Srl. "Le dichiarazioni di Fedrigoni fanno riferimento a un recesso che avverrà in un futuro indeterminato e indeterminabile durante il quale la carta a nome 'Fabriano' continuerà a essere prodotta all'estero ingenerando anche un uso ingannevole del marchio" ha chiarito il Primo cittadino fabrianese che continua a porre il quesito sul perché una produzione che la società aveva definito come 'antieconomica', giustificando così gli esuberi di 173 lavoratori determinatosi con la chiusura della società Giano a fine 2024, "sia stata ora ceduta a una società straniera che la produce ottenendone profitti e sostenendo anche il costo dell'uso del marchio". Da qui, quindi, la conferma che il Comune di Fabriano, in attesa di ricevere la risposta alla diffida legale inviata la scorsa settimana, "continuerà a vigilare affinché siano tutelati il nome Fabriano e la reputazione della città, e soprattutto, affinché siano tutelati i lavoratori e i posti di lavoro, rimanendo aperto al dialogo e al confronto, ma non recedendo da una necessaria azione di salvaguardia dell'economia locale, del proprio patrimonio identitario e delle maestranze che hanno reso quel patrimonio noto nel mondo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA