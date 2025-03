Destinataria foglio di via da Fabriano, ingiuria poliziotti

Doppia denuncia e rischio carcere per una 35enne comunitaria intercettata da agenti in borghese del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano (Ancona) nei pressi della stazione ferroviaria. La 35enne, già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, tra cui quello di furto con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, oltre ad aver ingiuriato i poliziotti, si è rifiutata di declinare le proprie generalità ed è stata identificata, in commissariato, a seguito di accertamento dattiloscopico di polizia scientifica. Da qui, la doppia denuncia per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni circa la identità personale. Non solo, dai controlli è emerso che la donna era destinataria di un provvedimento di foglio di via dalla città di Fabriano con provvedimento emesso dal questore di Ancona nel marzo del 2024 per la durata di 4 anni. Considerata questa violazione della misura di prevenzione rischia la pena della reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10mila euro. Questo uno dei risultati dell'operazione di controllo straordinario del territorio organizzato dalla Polizia di Stato nel corso dello scorso fine settimana, su disposizione del Questore Cesare Capocasa, che ha portato a identificare 81 persone, di cui 26 con pregiudizi penali; controllare 18 autoveicoli e 4 esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande. Sono state elevate due contravvenzioni: una per veicolo senza revisione aggiornata e l'altra nei confronti di un neopatentato che conduceva il veicolo creando pericolo per la circolazione.



