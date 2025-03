Contro bullismo e cyberbullismo carabinieri in cattedra

Bullismo e cyberbullismo, sia in ambito scolastico che in tutte le sue svariate forme, con cenni ai casi più gravi apparsi sulle cronache nazionali, fornendo alcune nozioni rispetto alla normativa relativa alle "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto degli odiosi fenomeni. Questi gli argomenti affrontati nei giorni scorsi, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 di Fano, dai Carabinieri della locale Compagnia invitati a tenere una lezione agli studenti.

L'occasione, pianificata e programmata dalla scuola nel contesto di un percorso formativo ed educativo degli studenti, ha fornito l'opportunità innanzitutto di presentare l'Arma dei Carabinieri, descriverne il suo lavoro ed il suo ruolo nel contesto sociale. Ad accogliere i militari-docenti la dirigente Scolastica, Eleonora Maria Augello, la quale ha sottolineato l'importanza di questi incontri per la ripercussione positiva nella società. In cattedra il capitano Giuseppe Esposito, Comandante della Compagnia, che si è confrontato con una platea di 150 studenti di alcune delle prime, seconde e terze classi.

La curiosità degli studenti ha fatto sì che la lezione, oltre agli argomenti previsti, ha affrontato anche altre tematiche, quali l'arruolamento e la vicinanza dei Carabinieri al cittadino. Anche i docenti hanno formulato domande, segno dell'interesse della scuola agli incontri che, nel corso dei prossimi giorni, avranno luogo anche in altri istituti scolastici della provincia di Pesaro e Urbino.



