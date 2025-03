Ciccioli (FdI), 'Dimissioni Liverani e Da Ros inevitabili'

"Siamo dispiaciuti per l'allontanamento da Fratelli d'Italia dei consiglieri comunali Marcello Liverani e Davide Da Ros, ma la nostra richiesta di una fase di pausa e riflessione da parte loro, dopo la recente condanna anche in appello per diffamazione nei confronti di una donna, mamma di due bambini per vicende familiari e personali, ci è sembrata una proposta corretta". E' quanto rende noto il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, on. Carlo Ciccioli, a seguito delle dimissioni dei due Consiglieri comunali di Senigallia.

"La vicenda, sulla quale non vogliamo assolutamente entrare nel merito, ci ha creato forte imbarazzo. Non tanto per la polemica politica strumentale delle opposizioni, quanto perché è un episodio opaco e non nel nostro stile politico. I due consiglieri hanno ritenuto ciò un'intrusione e una lesione dell'autonomia del circolo di Senigallia. A nostro parere - chiarisce Ciccioli - è doveroso da parte della segreteria provinciale intervenire quando si creano situazioni che rischiano di andare a ledere la linea politica e l'immagine del nostro partito".

L'esponente di FdI si dice dispiaciuto "ancora di più perché Marcello Liverani è stato tra i primi, anni fa, ad aderire a Senigallia a Fratelli d'Italia con la sua lista civica. Ma esistono precise regole etiche e di linea politica, alle quali tutti noi siamo chiamati a rispettare. Al di là della condanna tale condizione è insormontabile. Prendiamo atto che comunque i due consiglieri entrati nel gruppo misto continueranno a sostenere la coalizione di centrodestra del sindaco Olivetti in Comune, e questo non può che farci piacere. Nei prossimi giorni si svolgerà regolarmente il previsto Congresso comunale di FdI di Senigallia che esprimerà un nuovo Presidente e un rinnovato consiglio direttivo, che terrà conto delle nuove e qualificate adesioni del tesseramento 2024".



