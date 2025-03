Biancani sul luogo della scomparsa di Gianfranco Paolini

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, si è recato in strada della Blilla, dove è stata ritrovata la bicicletta di Gianfranco Paolini, l'82enne scomparso venerdì scorso da Villa Ceccolini e mai più rientrato a casa e che, da allora, è diventato il luogo cardine di tutte le forze impegnate nelle sue ricerche.

Assieme a Biancani anche Lorenzo Paolini, figlio dell'uomo scomparso, e l'ispettore del corpo dei vigili del fuoco, Federico Bianchetti. "Sono ore drammatiche e difficili, massima vicinanza alla sua famiglia, la speranza è di poterlo riabbracciare presto - dichiara Biancani -. Attualmente sono all'opera 18 vigili del fuoco, quattro volontari della croce rossa e sette della protezione civile comunale. Stanno usando droni con la termocamera, elicotteri, cani molecolari e squadre di sommozzatori che continuano a ispezionare fossi e laghetti della zona - aggiunge - chiunque abbia notizie dell'uomo o lo ha visto da qualche parte per l'ultima volta contatti le forze dell'ordine - è l'appello del sindaco - perché in questa fase ogni pista è percorribile".



