Ancona accoglie mille studenti dell'Erasmus Generation Meeting

Più di mille studenti di oltre 40 nazionalità sfileranno ad Ancona tra qualche giorno con le bandiere dei loro Stati di origine dal Passetto fino a Piazza della Repubblica, da mare a mare. Uno spettacolo unico per Ancona, e per l'Italia, visto che il capoluogo marchigiano è la prima città italiana a ospitare l'Erasmus Generation Meeting, il più grande evento per la generazione Erasmus. Dal 3 al 6 aprile 2025 il capoluogo marchigiano diventerà il cuore della Generazione Erasmus, riunendo centinaia di giovani volontari da tutta Europa. L'evento è ideato, progettato e realizzato dalla rete di volontari provenienti non solo dalla città di Ancona, ma da tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia L'Erasmus Generation Meeting (EGM), che nella precedente edizione è stato ospitato in Spagna dalla città di Siviglia, approda in Italia grazie ai volontari di Erasmus Student Network (ESN) Ancona che hanno candidato la propria città per accogliere l'evento più grande del loro Network Internazionale, con il supporto dell'Università Politecnica delle Marche (Main Partner) e del Comune di Ancona e con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, Marina Militare, Regione Marche, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e Comune di Camerano.



Con un programma di incontri, workshop e momenti di networking, l'EGM si ripromette di trasformare, per qualche giorno, Ancona nel punto di riferimento per il futuro della mobilità internazionale e della cittadinanza attiva in Europa. "L'evento - spiegano gli organizzatori - rappresenta un momento chiave per tutti i principali stakeholders del programma Erasmus+: un'opportunità di formazione, confronto e networking per promuovere la crescita dei programmi di mobilità internazionale in Europa.

Dal 3 al 6 aprile 2025, dunque, il capoluogo marchigiano diventerà il cuore della Generazione Erasmus, riunendo centinaia di giovani volontari da tutta Europa. L'evento è ideato, progettato e realizzato dalla rete di volontari provenienti non solo dalla città di Ancona, ma da tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Giovedì 3 aprile a partire dalle ore 13 prenderà il via la spettacolare Flag Parade per le vie del centro di Ancona, con partenza dal Monumento ai Caduti, aperta alla cittadinanza.

Tra le iniziative aperte a tutti c'è anche l'EGM EXPO, la fiera dell'internazionalizzazione dove le varie sezioni di ESN, sponsor e istituzioni presentano le loro attività volte alla promozione della mobilità e delle numerose opportunità rivolte ai giovani. L'appuntamento è per venerdì 4 aprile alle 13 alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. Lo slogan dell'EGM 2025, "Guiding the Waves of Change" (Guidare le onde del cambiamento), rappresenta l'anima di questa edizione. Ancona, città affacciata sul mare Adriatico e da sempre crocevia di scambi culturali, diventa il simbolo del cambiamento e dell'innovazione che la Generazione Erasmus porta con sé.

"Siamo veramente felici e orgogliosi - afferma l'assessore comunale all'Università Marco Battino - di aver contribuito insieme con l'Università Politecnica delle Marche a fare di Ancona il centro dell'Europa e la sede di un'esperienza che lascerà il segno nei ricordi di tanti ragazzi, ma anche, speriamo, di tanti nostri concittadini. Ancona è sempre più internazionale e sempre più aperta all'accoglienza. Eventi come questo sono anche il modo per dimostrare a tutti che il capoluogo delle Marche può essere una meta interessante. Ringrazio l'Università e il Rettore Gian Luca Gregori che con noi ci ha creduto sin da subito a questa grande opportunità per Ancona e i volontari ESN per il grande impegno e per questo bel regalo che insieme faremo alla città".

"Per l'Università Politecnica delle Marche è motivo di grande gioia accogliere giovani da tutto il mondo per l'Erasmus Generation Meeting - afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori - siamo orgogliosi del fatto che studentesse e studenti abbiano organizzato questa rete di volontari dando vita ad un grande evento internazionale. Un momento importante per il legame tra territorio e giovani, con un notevole impatto non solo economico ma soprattutto sociale e culturale, che genera, come sottolineato anche dal tema dell'evento, un'onda di cambiamenti e di speranza per un futuro migliore". "Ormai giunti all'evento - affermano i volontari organizzatori dell'EGM Ancona 2025 - ringraziamo le istituzioni e i partner per aver sostenuto l'attivismo giovanile, motore di crescita per la città e per un'Italia sempre più internazionale. Dopo un anno e mezzo di impegno, vedere questo progetto prendere vita è la conferma che investire nei giovani significa costruire il futuro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA