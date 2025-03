Sulla Ss 16 tra Fano e Pesaro interventi sul manto stradale

Questa mattina, a partire dalle ore 10.00, sono iniziati gli interventi di riqualificazione del manto stradale sulla Statale 16 tra Fano e Pesaro su Viale Romagna dal ponte dell'Arzilla al Bar Notturno con lavori di riquadratura nelle parti più ammalorate. Non si tratta di un rifacimento completo, ma di un'azione mirata per risolvere le criticità più evidenti. L'orario di avvio è stato scelto per agevolare il traffico mattutino.

"I lavori proseguiranno per tutta la settimana, salvo condizioni meteo avverse, che potrebbero estendere l'intervento anche alla prossima - afferma l'assessore alla Viabilità Alessio Curzi - Nei primi tre giorni si interverrà sulla corsia Fano-Pesaro, nei successivi sulla Pesaro-Fano. Eventuali aggiustamenti al cronoprogramma saranno valutati in corso d'opera. Invitiamo i cittadini, soprattutto chi utilizza quotidianamente la Statale 16 per gli spostamenti verso Pesaro, a pazientare o valutare percorsi alternativi, poiché nei prossimi giorni è previsto un traffico più intenso. Le riquadrature prevedono l'asportazione dell'asfalto danneggiato e la successiva ricostruzione con conglomerato bituminoso strutturale, per uno spessore minimo di 10 cm, così da garantire maggiore durabilità e sicurezza". Curzi ricorda in conclusione che "Dopo tante segnalazioni, anche questo tratto viene finalmente risanato: un impegno concreto per migliorare la viabilità cittadina.



