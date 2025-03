Sirolo festeggia i 106 anni di Arduina Moschella

Arduina Camilletti, classe 1919, riceve gli auguri del sindaco Filippo Moschella per i suoi 106 anni.

Il sindaco Filippo Moschella si è recato personalmente dalla Signora Arduina Camilletti, per farle un caloroso augurio nel corso della festa per il suo 106esimo compleanno a nome proprio e di tutti i concittadini sirolesi.

Arduina, dopo aver vissuto per tanti anni nella Frazione Coppo, oggi risiede con il figlio Fiorenzo Brilli e la nuora in zona Maratta, circondata dall'affetto dei 3 figli, degli 8 nipoti e dei 15 pronipoti, con cui interagisce con piena lucidità e invidiabile forza d'animo.

"Sono rimasto colpito dal vigore di Arduina - racconta il sindaco Moschella - che, come gli anni precedenti per un'ora mi ha raccontato con chiarezza eventi della sua vita, precisando particolari e date, confidandomi nuovamente anche il segreto delle sue tagliatelle, dato che ha lavorato come cuoca per tanti anni. Insieme ad Arduina Camilletti sono ormai diversi gli ultracentenari sirolesi, prova oggettiva della meravigliosa qualità della vita e dei servizi nella Perla del Conero."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA