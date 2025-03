Settimana strategica per Kreativeu in Repubblica Ceca

La scorsa settimana è stata di fondamentale importanza per KreativEU, l'Alleanza europea delle università impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale di cui è partner anche l'Università di Camerino. A České Budějovice in Repubblica Ceca, si sono tenute le riunioni del Managing Board del progetto al quale ha partecipato il prof.

Emanuele Tondi, Prorettore Vicario Unicam con delega all'Internazionalizzazione, e dello Steering Committee, che ha visto la presenza del Prof. Renato De Leone, Delegato del Rettore per la mobilità internazionale e la cooperazione, programma Erasmus+.

Durante la riunione dello Steering Committee si è inoltre svolto il kick-off meeting di KreativEU, alla presenza del Project Officer della Commissione Europea.

Successivamente, KreativEU si è spostata a Trnava in Slovacchia, dove il Rettore Unicam, prof. Graziano Leoni, ha preso parte sia alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trnava, guidata dal neoeletto Rettore, Prof.

Miloš Lichner, che all'Assemblea Generale dell'Alleanza.

Quest'ultima, composta dai Rettori o Presidenti delle università aderenti a KreativEU, è l'organo che definisce l'orientamento strategico dell'Alleanza.

KreativEU - Knowledge and Creativity European Universities è dunque una delle alleanze comunitarie approvate dalla Commissione Europea nell'ambito dell'azione "European Universities" del Programma ERASMUS+ 2021/2027 che vede insieme 11 partner con un contributo complessivo di 14.400.000 euro, di cui 1.576.000 euro destinati a Unicam.

L'obiettivo è quello di creare una collaborazione istituzionale strategica a lungo termine per far sì che la cultura, l'identità, la memoria ed il patrimonio culturale di ciascuno vadano a beneficio della società, attraverso lo sviluppo di metodologie e soluzioni innovative utili ad affrontare le sfide attuali ed a contribuire a un futuro sostenibile e armonioso per le comunità e per l'ambiente.

"KreativEU rappresenta un risultato davvero importante - ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni - che ci riempie di grande soddisfazione. Un'alleanza che mira a rendere gli Atenei partecipanti più aperti ed innovativi, con l'obiettivo di creare una vera Università Europea che metta al centro delle sue attività di insegnamento, ricerca e trasferimento di conoscenze il potenziale creativo del ricco patrimonio culturale dell'Europa. Rappresenta sicuramente una ulteriore opportunità di crescita per le nostre attività di internazionalizzazione, per le nostre studentesse e per i nostri studenti, per tutto il personale dell'Ateneo ed anche per i colleghi degli Atenei partner".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA