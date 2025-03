Questura di Ancona espelle due giovani con precedenti

Sono due i giovani, di origine tunisina, espulsi da Ancona e trasferiti in Cpr per il rimpatrio perchè ritenuti socialmente pericolosi. Nel primo caso, avvenuto il 20 marzo scorso, sul giovane extracomunitario pesavano numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e per violazione della legge sugli stupefacenti. Per i suoi comportamenti illegali e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale era stato colpito da un'espulsione amministrativa. Al termine di tutte le verifiche da parte dell'Ufficio Immigrazione, il Questore ha firmato il provvedimento con cui ha disposto il suo trasferimento presso il Cpr di Caltanissetta al fine del successivo rimpatrio.

L'operazione si è conclusa in tarda serata quando gli agenti hanno raggiunto quel Cpr consegnando il tunisino al personale di Polizia del Centro.

Il giorno seguente, 21 marzo scorso, il secondo accompagnamento di un cittadino, anch'esso di origini tunisine, di 27 anni. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Senigallia e condotto presso l' Ufficio immigrazione della Questura e, visti i numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché da un'espulsione amministrativa il Questore, accompagnato sempre dagli agenti di Senigallia, al Cpr di Bari.



