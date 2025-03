Polizze catastrofali, Cna Marche chiede la proroga di sei mesi

Il 95% delle imprese non rispetterà il termine del 31 marzo per sottoscrivere la polizza catastrofale. A sostenerlo è il segretario Cna Marche, Moreno Bordoni, che torna a chiedere una proroga. "È indispensabile prevedere una proroga di almeno sei mesi, per dare tempo alle imprese di adeguarsi. Ed è quello che abbiamo chiesto con una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche perché le compagnie assicurative non hanno ancora le idee chiarissime su come muoversi". Senza la polizza, "se il primo aprile dovesse esondare di nuovo il Misa o dovesse verificarsi una scossa sismica ad Arquata del Tronto, quasi tutte le attività di queste zone sarebbero in guai seri: lo Stato non rimborserà i danni subiti. Preclusa anche la possibilità di partecipare a bandi pubblici. A rischio inoltre i finanziamenti bancari garantiti dal Medio Credito". Poi, c'è il capitolo dei costi. "Per una piccola impresa con un capannone di 500 metri quadri e 15 dipendenti, il costo della polizza può andare da 1.500 a 12 mila euro a seconda della fascia di rischio. Comunque salate anche le polizze per imprese più piccole, mediamente sopra i 500 euro. Le tariffe possono oscillare fra l'1 e il 4 per mille di quanto assicurato. "I costi cambiano a seconda di dove ha sede l'impresa e dell'assicurazione alla quale cisi rivolge. Infatti, ogni compagnia, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, ha elaborato delle proprie mappe di rischio territoriale, in base alle quali vengono fissati i prezzi delle polizze. Per questo chiediamo che sia il Governo ad intervenire nella catalogazione dei livelli di rischio dei territori dove hanno sede le aziende da assicurare", conclude Bordoni, tornando a invocare la proroga.



