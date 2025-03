On The Road festeggia 30 anni di attività con progetto 'Strade'

Creare opportunità di inclusione e garantire diritti fondamentali a chi vive situazioni di vulnerabilità è l'obiettivo che da trent'anni persegue la cooperativa sociale On the Road che opera tra Marche, Abruzzo e Molise. Per celebrare i suoi trent'anni di attività, On the Road ha lanciato "Strade", un'iniziativa che mira a sensibilizzare istituzioni, aziende e cittadinanza sulle tematiche sociali di cui si occupa. Il progetto, finanziato da diverse realtà del territorio, prevede un calendario di eventi tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. On the Road è un punto di riferimento per chi affronta marginalità e difficoltà sociali. La sua azione è rivolta a contrastare tratta e sfruttamento, violenza di genere, povertà e difficoltà lavorative, promuovendo al contempo l'inclusione e la formazione professionale. Attraverso un lavoro capillare, la cooperativa interviene direttamente nelle comunità, creando percorsi di autodeterminazione e autonomia per le persone assistite.

Come sottolineato nel corso di una conferenza stampa da Lara Carosi, responsabile dell'Area Servizi al Lavoro della cooperativa "gli eventi inizieranno con un focus sul mondo del lavoro, segno tangibile dell'attenzione che ad esso dedichiamo, come strumento di inclusione nella società e parte integrante di un processo di autodeterminazione e autonomia".

La vicepresidente Silvia Fabrizi ha espresso gratitudine verso chi ha reso possibile questa iniziativa, sottolineando che "Con STRADE ci impegniamo a essere promotrici di una specifica visione del lavoro sociale, per contribuire a creare una coscienza collettiva che riconosca le caratteristiche individuali delle persone e le trasformi in risorse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA