Nuovo centro commerciale naturale Tolentino: "Avanti tutta"

Dal recente progetto finanziato all'interno del bando centri commerciali naturali fino all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Sono diversi i temi trattati nell'ultimo consiglio direttivo della sede territoriale di Tolentino (Macerata) di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il direttivo è entrato nel dettaglio di Tolentino Futura, progetto che è stato finanziato nel corso dell'ultimo Bando della Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali, che vedrà otto imprese fare investimenti che guardano all'innovazione e alla sostenibilità, con logiche collaborative virtuose. Una risorsa non solo per i commercianti interessati, ma più in generale per l'intera comunità. Mentre per il tema delle polizze catastrofali è stata ribadita la necessità di una proroga rispetto alla scadenza del 31 marzo prossimo, come termine ultimo alle imprese per la sottoscrizione obbligatoria. Prima di concludere la riunione, il Presidente del direttivo territoriale Andrea Rilli ha riassunto e illustrato le iniziative intraprese da Confartigianato riguardo l'export e le opportunità di rilancio economico per le imprese interessate, con un particolare accento sui finanziamenti erogabili alle strutture ricettive: provvedimenti, questi ultimi, che potrebbero interessare tutta la zona interna del territorio, favorendo così il rilancio economico.



