Morani, 'Chi chiede a Ricci di dimettersi non si è mai dimesso'

"Consiglio alla fallimentare e disperata destra delle Marche di trovare altri argomenti per la campagna elettorale. Leggo che Ciccioli starebbe invitando Matteo Ricci a dimettersi da parlamentare europeo perché candidato del Pd alla Presidenza della Regione Marche. Vorrei ricordare allo smemorato Ciccioli che nel 2022 quattro assessori di Acquaroli si sono candidati senza dimettersi alle elezioni politiche: Mirco Carloni, Giorgia Latini, Guido Castelli e Stefano Aguzzi". Replica così attraverso i social Alessia Morani, della direzione nazionale del PD ed ex sottosegretaria allo Sviluppo Economico all'invito dell'europarlamentare Carlo Ciccioli (FdI) che stamattina ha invitato il candidato Pd alla Regione Marche Matteo Ricci a dimettersi da europarlamentare.

Morani sottolinea inoltre che "Lo stesso Acquaroli non si è mai dimesso e non ha mai completato nessun incarico elettivo, ne' da sindaco, ne' da consigliere regionale e da parlamentare.

Infine - sottolinea - , l'on. Ciccioli quando si è candidato all'Europarlamento era consigliere regionale e non si è dimesso all'incarico. Capisco la preoccupazione perché è cominciato il conto alla rovescia per Acquaroli e company, ma c'è un limite anche al ridicolo. Qui siamo già a vette altissime", conclude il post su Facebook e Istagram.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA