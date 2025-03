Michele Placido porta "Pirandello, trilogia di un visionario"

Michele Placido con il suo "Pirandello. Trilogia di un visionario" interpretato con Valentina Bartolo e Paolo Gattini chiude, venerdì 28 marzo, la stagione in abbonamento del Teatro Cicconi di Sant'Elpidio a Mare realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Un viaggio emozionante nel mondo visionario di Luigi Pirandello, magistralmente interpretato e diretto da Michele Placido. Trilogia di un visionario è uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano: Lettere a Marta, L'uomo dal fiore in bocca e La carriola. In questo eccezionale collage teatrale, Placido conduce il pubblico attraverso il labirinto delle sfumature umane, mettendo in luce il genio di Pirandello nel penetrare le complessità della psiche umana e regalando al pubblico l'opportunità rara di immergersi. nelle profondità dell'animo attraverso le parole incisive e intrise di pathos dello scrittore premio Nobel. Lo spettacolo è prodotto da Goldenart Production. Regia e drammaturgia sono di Michele Placido, dramaturg Giulia Bartolini, le scene di Tonino Zera, i costumi di Paola Marchesin, light designer è Gerardo Buzzanca, Oragravity è autore delle musiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA