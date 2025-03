Il giardino della vita festeggia i nuovi nati con 434 tulipani

Il comune di Pesaro celebra le 434 nuove nascite del 2024 con altrettanti tulipani che abbelliscono il "Giardino della vita" di viale Zara, in occasione della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati.

"Un'accoglienza istituzionale ai nuovi nati, un gesto simbolico che è visibile a tutti, in una delle vie più belle della città - dice l'assessora pesarese, Camilla Murgia - è anche un augurio per una vita colorata, allegra, solare e, soprattutto segnato da una crescita sana e un nutrimento di valore".

"Questa iniziativa proietta sull'arredo urbano del lungomare l'impegno rivolto alla crescita delle piccole e dei piccoli della città" - dichiara Luca Pieri, presidente di Aspes - da diversi anni collaboriamo con il comune con entusiasmo, è bello poter associare la cura del verde alla cura delle persone"



