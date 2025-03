'I vigili tra la gente' con la riforma della polizia locale

"I vigili tra la gente e per la gente", è questo l'obiettivo della riorganizzazione della polizia locale di Pesaro, annunciata oggi dal sindaco,Andrea Biancani, e dall'assessora alla sicurezza, Sara Mengucci. La riforma, in vigore da oggi, prevede infatti un rafforzamento della presenza degli agenti nei quartieri, con la suddivisione della città in cinque macro zone e l'istituzione di nove punti d'ascolto per i cittadini, con il coinvolgimento di 24 agenti, inclusa la comandante Francesca Muzzini (che monitorerà direttamente il funzionamento della riforma). Gli agenti saranno suddivisi in squadre operative mattina e pomeriggio, con il compito di garantire sicurezza, raccogliere segnalazioni e collaborare con gli altri servizi comunali. Per quanto riguarda le macro aree, queste sono: centro storico e quartieri limitrofi (6 agenti), Vismara-Tombaccia e area industriale (4 agenti), colline e castelli (3 agenti), Villa Fastiggi-Montegranaro (5 agenti) e Borgo Santa Maria e dintorni (4 agenti).

I nove punti d'ascolto sono invece situati presso le ex circoscrizioni, accessibili senza appuntamento, oltre alla sede centrale della polizia locale.

"Siamo orgogliosi di questa scelta, che risponde agli impegni presi in campagna elettorale e alle sollecitazioni dei consigli di quartiere - afferma il primo cittadino - abbiamo chiesto ai vigili di ridurre il tempo trascorso in auto per aumentare la loro presenza tra le persone, nelle scuole, nelle attività commerciali e nelle strutture sociali - aggiunge - vogliamo che i cittadini li percepiscano come un riferimento, non con timore ma con fiducia". "La polizia locale avrà un ruolo chiave nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nel rafforzamento del legame tra cittadini e territorio - dichiara Mengucci - questa riforma migliorerà il presidio della città, anche in sinergia con le altre forze dell'ordine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA