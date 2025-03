Domani in Consiglio regionale Giornata dedicata a Carlo Urbani

Sarà dedicata alla figura di Carlo Urbani la seduta di domani del Consiglio regionale in occasione della "Giornata Carlo Urbani" prevista dalla legge regionale n.42 del 2020. A seguire la seduta ordinaria con l'esame della proposta di legge in materia di riconoscimento e valorizzazione delle Pro Loco delle Marche.



L'inizio alle 10 con i saluti di Dino Latini - Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Montesi - Sindaco di Castelplanio.

di Donatella D'Amico - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e Luca Urbani - Vice Presidente Associazione Italiana Carlo Urbani. A seguire sono previste le testimonianze di Manuela Petino - Medico, Consigliere AICU (in videocollegamento); Roberto Gigli - Presidente Museo Carlo Urbani. L'incontro prosegue con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso 'Premio Scolastico Giornalistico "Carlo Urbani" 2025. A seguire l'intervento di Carlo Torti - Coordinatore Sezione di Malattie Infettive Dipartimento di Sicurezza e Bioetica - Università Cattolica Sacro Cuore di Roma (in videocollegamento). Affidate al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli le conclusioni.



