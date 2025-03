Ciclisti trovano 1 kg dì cocaina nel bosco a Montefabbri

Un gruppo di ciclisti in mountain bike, nella mattinata di domenica scorsa, vicino a un sentiero dell'area boschivo di Montefabbri, hanno trovato un vaso di vetro contenente circa 1 kg di cocaina confezionata in involucri. Si tratta del secondo rinvenimento di questo tipo in poche settimane. Sempre in provincia di Pesaro-Urbino infatti, un episodio simile, si era verificato lo scorso 3 marzo quando un uomo, intento a cercare funghi con il suo cane nella zona selle Cesane di Urbino, ha trovato un contenitore con dentro circa 900 grammi di cocaina. Nel caso di ieri, ad attirare l'attenzione dei ciclisti, è stato un mattone posto sotto un albero e, a brevissima distanza da esso, qualcosa che spuntava dal terreno, che poi è risultato essere il vaso contenente la sostanza stupefacente. Hanno così chiamato i carabinieri che hanno sequestrato il tutto e avviato accertamenti per individuare la provenienza della droga che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 60mila euro.



