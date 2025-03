Ciccioli a Ricci,'Presenta le dimissioni dal Parlamento europeo'

"Quali siano i problemi di Matteo Ricci legati ad 'affidopoli' sono piuttosto chiari e, seppur da garantista, non posso dimenticare che uno dei maggiori refrain del Pd è che loro, in particolare Ricci, sono migliori di noi. Per questo invito il candidato unico del Pd a dimettersi da parlamentare europeo". Così l'europarlamentare di FdI, on. Carlo Ciccioli, in replica alle dichiarazioni dell'on. Matteo Ricci candidato del Pd alla regione Marche.



Ciccioli ricorda, con ironia, che "Tanto ha dichiarato che vince, quindi l'immunità parlamentare non gli serve. Suvvia Matteo, dimostra con i fatti il coraggio, io la chiamerei arroganza, che ti attribuisci ogni due per tre. Andiamo insieme a protocollare le tue dimissioni, così i marchigiani sapranno con certezza assoluta che non imiterai Ida Simonella e tanti altri tuo compagni di partito che hanno dichiarato che non si sarebbero dimessi in caso di sconfitta salvo poi farlo. Ripeto tanto hai detto che vinci, quindi non farai altro che anticipare ciò che sarai chiamato a fare a ottobre. La verità è che non lo farà perché in primis perderà e, in conseguenza di ciò, molto utile sarà l'ombrello dell'immunità parlamentare, metti caso che l'inchiesta 'affidopoli' si complichi, non si sa mai, meglio rimanere ben ancorato al seggio europeo. L'ultimo pensiero lo dedico al Movimento 5 stelle e al resto dei partiti del centrosinistra, satelliti nel migliore dei casi, vassalli alla corte di Ricci nella realtà. Oltre qualche comunicato con parole di fuoco non possono fare. È già tutto deciso, Ricci ha il programma, è il testimonial, è l'uomo solo al comando, e a tutti gli altri non resta che recitare una parte in commedia, meglio sarebbe dire una tragedia, fingendo dissapori, fibrillazioni, punti programmatici conquistati, ma in realtà ossequiare l'unico candidato possibile di una ritrovata, finta, unità del Pd, accettando l'inaccettabile. Del resto nel Matrix di Ricci, o nel più borghese Marchese del Grillo, lui è lui e tutti gli altri, marchigiani compresi, non sono un…", concluse Ciccioli.



