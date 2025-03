Blatte morte ed escrementi di roditori, sigilli a pizzeria

Sigilli ad una pizzeria di Senigallia dopo le gravi carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute degli avventori rilevate dai carabinieri del Nas di Ancona e della Stazione di Senigallia durante ispezioni ad esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti.

In particolare, nella cucina e nel magazzino degli alimenti, oltre alla scarsa pulizia generale, i militari hanno rinvenuto delle blatte morte ed escrementi di roditori, depositati persino nelle teglie metalliche per la cottura delle pizze. E' stato quindi richiesto l'immediato intervento sul posto di personale del Servizio igiene degli alimenti di origine animale (Siaoa) del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Ancona, che in ragione delle gravi violazioni riscontrate ha disposto l'immediata sospensione dell'attività della pizzeria, intimando immediati interventi di ripristino delle condizioni di salubrità e comminato una sanzione dell'importo di 1.000 euro al titolare.





