Biodigestore a Fermo, via libera ai lavori

Con la firma tra direttore lavori e ditta, il cantiere per il biodigestore in contrada San Biagio a Fermo parte ufficialmente. Questa mattina, infatti, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha presieduto all'incontro, aperto alla stampa, per la firma che di fatto dà il via libera alla realizzazione di un biodigestore in città, con la consegna ufficiale dei lavori di quello che lo stesso Calcinaro ha definito "il più grande appalto mai finanziato a Fermo: oltre trenta milioni quasi tutti coperti da fondi europei". I fondi serviranno per realizzare l'impianto che trasformerà i rifiuti organici in biometano per la comunità. E sostituirà del tutto il vecchio impianto di compostaggio dell'umido. "Grazie ad Alberto Paradisi e al team di Asite, ad Alessandro Paccapelo e all'ufficio tecnico. All'assessore all'ambiente Alessandro Ciarrocchi per il suo tifo. Oggi è un record per Fermo ma ora il viaggio ad un anno e mezzo di lavori intensi" ha aggiunto il sindaco. La fine dei lavori, anche per rispettare le tempistiche dettate dall'erogazione dei fondi, dovrà arrivare entro fine metà 2026.



