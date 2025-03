Ad Ascoli il X Congresso provinciale del Sap

Si è tenuto oggi, presso la Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno, il X Congresso del Sindacato Autonomo di Polizia, presieduto dal dr. Luca Iobbi.

L'evento ha affrontato in modo approfondito il tema della violenza negli stadi e nelle aree limitrofe, un problema che continua a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza pubblica. Un momento particolarmente toccante si è avuto con la proiezione di un filmato sugli scontri del 2 febbraio 2007 a Catania, in occasione del derby contro il Palermo, che costarono la vita all'Ispettore Filippo Raciti. Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità istituzionali e delle forze dell'ordine, tra cui il questore di Ascoli Piceno Giuseppe Simonelli, il vice sindaco Massimiliano Brugni, il Senatore Guido Castelli, gli onorevoli Giorgia Latini e Giorgio Fede, nonché i dirigenti dei compartimenti di Polizia Ferroviaria, Stradale e Postale, Michele De Tullio, Laura Pratesi e Lorenzo Sabatucci. Presenti anche il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Roberto Mazzini e il Console Onorario della Moldavia Roberto Galanti.

Contributi significativi sono stati offerti dall'avvocato Rachele Selvaggia De Stefanis e dal prefetto Francesco Tagliente, già questore di Firenze e Roma, che hanno approfondito il ruolo delle forze dell'ordine nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico.

A conclusione del congresso, Massimiliano d'Eramo è stato confermato segretario generale provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Ascoli Piceno. Ad affiancarlo nel nuovo direttivo saranno Rossano Oddi come segretario provinciale aggiunto, Mara Bulzoni come segretario provinciale organizzativo e i vice segretari Massimo Di Carlo, Marco Ricci, Umberto Castelli e Piergiorgio Trasatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA