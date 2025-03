A Milano le visioni architettoniche di Michele Omiccioli

Sarà visitabile dal 2 al 18 aprile 2025, presso lo spazio TheWarehouse di Milano, la mostra personale di Michele Omiccioli 'Archipainting: tra forma e visione', un percorso espositivo che esplora il dialogo tra architettura e pittura.

"L'esposizione - sottolineano i curatori - offrirà al pubblico l'opportunità di immergersi in un universo visivo dove strutture architettoniche reali e immaginarie si trasformano in potenti espressioni artistiche. La mostra accompagna i visitatori nell'universo creativo di Michele Omiccioli, un artista capace di esplorare con originalità i confini tra figurazione e astrazione, e rappresenta un importante appuntamento non solo per gli appassionati d'arte contemporanea, ma anche per chiunque sia interessato alle intersezioni tra diverse discipline creative".

La mostra di Omiccioli, artista originario di Fano, si inserisce nel programma espositivo della divisione Artheoria dell'agenzia di comunicazione Theoria, realtà milanese impegnata nella promozione dell'arte contemporanea. Lo spazio TheWarehouse, sede dell'esposizione, rappresenta un luogo di incontro e dialogo tra diverse forme espressive, in linea con la filosofia multidisciplinare che caratterizza l'approccio di Theoria al mondo della comunicazione e dell'arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA