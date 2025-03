Università di Macerata, incontri su democrazia nell'era digitale

L'Università di Macerata "si conferma un punto di riferimento nel dibattito scientifico sulle trasformazioni della democrazia nell'era digitale".

Nell'ambito del progetto di ricerca "Le nuove sfide alla democrazia nell'ecosistema digitale", finanziato dall'Ateneo come "Costellazione collaborativa di ricerca" e coordinato dai costituzionalisti Giovanni Di Cosimo e Angela Cossiri, Macerata ospiterà nei prossimi mesi una serie di iniziative di respiro internazionale che vedranno protagonisti alcuni tra i più autorevoli studiosi della materia, mentre docenti di Unimc saranno chiamati ad intervenire nell'ambito di eventi internazionali.

Si partirà dal diritto di non usare internet, un tema tanto provocatorio quanto cruciale, al centro del corso dottorale che si terrà dal 25 al 27 marzo con Elżbieta Kużelewska dell'Università di Bialystok, in collaborazione con il progetto Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza.

Ad aprile, il focus si sposterà sulla crisi della democrazia e il fenomeno dei populismi, con una conferenza di Federico Finchelstein, storico della New York School for Social Research, esperto di fama mondiale su fascismo, populismo e dittatura, coordinata da Angelo Ventrone, docente di Unimc specializzato in storia politica contemporanea.

Il 19 maggio, il webinar "Trasformare il linguaggio della democrazia" vedrà confrontarsi Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence, e Carlo Cambini, membro del direttivo della Società Italiana di Economia e Politica Industriale, con il coordinamento di Lorenzo Compagnucci, Flavia Stara e Gillian Susan Philip.

A chiudere questo ciclo di incontri sarà, il 27 maggio, Daniel Innerarity, titolare della cattedra in AI & Democracy presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che terrà un workshop coordinato da Benedetta Giovanola.

Ma il contributo di Unimc alla ricerca internazionale su questi temi non si ferma qui, fa sapere Unimc. "Nell'ambito del progetto RightNets, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, gli ingegneri informatici Emanuele Frontoni e Paolo Sernani hanno sviluppato un dataset innovativo per analizzare le interazioni su X e Facebook durante la campagna elettorale europea 2024. Inoltre, le docenti Selena Grimaldi e Angela Cossiri sono state selezionate per coordinare un panel sulle sfide poste alla democrazia dalle campagne elettorali online e dalla disinformazione al Congresso Mondiale dell'Associazione di Scienza Politica, che si terrà a Seoul dal 12 al 16 luglio". Si tratta di "un percorso di ricerca e confronto che porterà l'Università di Macerata sempre più al centro del dibattito internazionale sul rapporto tra democrazia, tecnologia e comunicazione politica".



