Serfilippi, 'Fano avrà la sua Casa di Comunità'

"Fano avrà la sua Casa di Comunità. È un dato di fatto, confermato dal direttore Generale dell'Azienda sanitaria territoriale, Alberto Carelli". Lo dichiara il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che definisce questa infrastruttura "fondamentale per rafforzare la sanità territoriale, migliorare l'assistenza di prossimità e integrarsi pienamente con l'Ospedale Santa Croce".

"La nostra città non sarà esclusa. - aggiunge il primo cittadino - La Casa di Comunità prevista a Fano, finanziata con fondi regionali, verrà realizzata e si affiancherà a quelle già in fase di realizzazione nei comuni limitrofi con fondi Pnrr, all'interno di un sistema sanitario integrato".

"La filiera istituzionale ha funzionato - prosegue Serfilippi - nonostante qualcuno si sia preoccupato inutilmente. Per questo ringrazio l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e il direttore dell'Ast, Alberto Carelli".

"Dispiace constatare che il centrosinistra, - afferma poi il sindaco - invece di prendere atto della realtà, continui ad alimentare falsi allarmismi. Chi oggi si erge a difensore della sanità territoriale è lo stesso che per anni ha sostenuto il progetto dell'ospedale unico, lontano dai bisogni dei cittadini.

E forse gli esponenti del PD dovrebbero smetterla con l'ipocrisia e ammettere apertamente di volere ancora l'ospedale unico a Pesaro, determinando la morte del Santa Croce. Sulla sanità non arretriamo, perché vogliamo tutelare Fano e i cittadini".



