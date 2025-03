Salone editori Marche, i 30 anni dei Quaderni del Consiglio

I "Quaderni del Consiglio regionale delle Marche" compiono 30 anni. Il Salone dell'editoria marchigiana nella seconda delle tre giornate alla Mole Vanvitelliana ha ospitato un appuntamento per ripercorrere la loro storia, con alcuni dei Presidenti-direttori, dal 1995 ad oggi, e la presentazione degli ultimi volumi.

Il professor Giancarlo Galeazzi, responsabile editoriale della collana, e Paola Sturba, biblioteca del Consiglio, hanno dialogato con il Presidente Dino Latini e i suoi predecessori Silvana Amati e Raffaele Bucciarelli.

I Quaderni, nati con l'obiettivo di dare voce alla storia del territorio e dei suoi protagonisti, nei primi tre decenni hanno ospitato ricerche inedite, biografie, saggi scientifici e filosofici, oltre che documentazioni archivistiche e iconografiche che rischiavano di restare sconosciute. Gratuiti e tutti accessibili in formato digitale sul sito dell'Assemblea legislativa, i Quaderni sono giunti al numero 440. "Sono un servizio importantissimo per la comunità, una biblioteca contemporanea che promuove la lettura e la cultura", ha sottolineato il presidente Latini. Tra i titoli più recenti sono arrivati al Salone "Dis-parità: dati, causa e pretesto" di Marina Turchetti, la tesi di laurea di Margherita Campanelli "Il gioco come strumento e pratica inclusiva al Nido", "Il valore dello scudo" di Roberto Giannotti e Dario Andreolli e "Luca Signorelli e il ritrovamento della Tavola di Arcevia" di Alfiero Verdini.

La seconda giornata del Salone è iniziata nel ricordo di Massimo Canalini, creativo ed editore. Valentina Conti, fondatrice e presidente della casa editrice Affinità Elettive edizioni, e il professor Antonio Luccarini hanno tratteggiato con la scrittrice Diana Boria il lavoro, le idee, la ricerca discorsiva e filosofica della parola dell'editore anconetano, scomparso nel settembre del 2024, tra i protagonisti più innovativi del mondo letterario degli ultimi anni. Al termine dell'iniziativa la consegna del crest dell'Assemblea legislativa ai suoi familiari.

Organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con EdiMarca Associazione editori marchigiani e Libri ed Eventi, con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura, il Sem 2025 "Per un mondo nuovo" è dedicato a Maria Montessori. Ospite della seconda giornata Martine Gilsoul, pedagogista belga e autrice del libro "Maria Montessori, una vita per i bambini". "Parlare di lei nella terra che l'ha vista nascere - ha affermato la studiosa ed educatrice - è una bellissima opportunità. Non è solo l'inventrice del metodo Montessori, dobbiamo riscoprire anche le sue lotte per i diritti delle donne, la sua militanza per la pace. In questo libro - ha spiegato - ho tentato di mostrare la vera Maria Montessori, con i suoi successi, ma anche i suoi fallimenti e la sua forte personalità".

Domani, lunedì 24 marzo, ultima giornata del Sem.

Protagoniste all'Auditorium della Mole le scuole che incontreranno Enrico Mazzieri, attore e podcaster, e lo scrittore di noir storici Fabiano Massimi.



