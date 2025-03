Nelle Marche si cercano attori, attrici e comparse per un film

Nelle Marche si cercano attori, attrici e comparse per il nuovo film "Tutto l'universo" di Matteo Damiani che sarà ambientato tra Pesaro, Acqualagna, Fossombrone e Cagli. Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission promuove il casting per attori e attrici residenti nella Regione e c'è tempo fino a martedì 8 aprile per candidarsi.

Il film, opera prima del regista urbinate Matteo Damiani prodotta da Movie Factory, è tra i vincitori del secondo Bando regionale di sostegno alle produzioni audiovisive 2024 del piano complessivo di investimenti del Pr Fesr 2021-2027.

"Siamo lieti di annunciare l'apertura dei casting per la selezioni di attori, attrici e comparse di tutte le età, residenti nella regione, per il nuovo film "Tutto l'universo" - annuncia Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura- film Commission - un'opportunità per valorizzare il talento locale e coinvolgere la comunità nelle produzioni cinematografiche che grazie al grande lavoro di promozione portato avanti in questi due anni stanno girando sempre più film e serie tv nei nostri splendidi territori. I casting offrono la possibilità di vivere un'esperienza unica sul set, sia per coloro che aspirano a lavorare nel mondo del cinema sia per chi desidera semplicemente divertirsi in un contesto creativo e apparire in un film".

"Nello specifico, si richiedono in particolare le seguenti figure: bambino dai 7 ai 12 anni; ragazza dai 18 ai 25 anni; ragazzo dai 20 ai 30 anni; uomini e donne dai 60 agli 80 anni; donne, uomini, ragazzi, ragazze, bambini e bambine di qualsiasi età di origine tunisina, marocchina o algerina". "Verranno comunque valutate via e-mail - fanno sapere i promotori - anche candidature per altri profili e per ogni fascia di età, purché residenti nelle Marche".

Per candidarsi, non è richiesta alcuna esperienza pregressa, basta scrivere una e-mail a tuttoluniverso.casting@gmail.com, entro e non oltre martedì 8 aprile, allegare un curriculum vitae e una o piu foto. Tutti coloro che verranno selezionati per partecipare al casting saranno ricontattati dalla produzione per la comunicazione del giorno e dell'orario esatto dell'appuntamento dal vivo Le riprese sono previste nei mesi di settembre e ottobre 2025 nella provincia di Pesaro e Urbino e di Ancona.

"Il film - spiega Fondazione Marche Cultura - parla di Marta che, dopo aver passato una vita ad accudire l'anziana madre, ha oramai quasi 50 anni. Non è sposata e non ha figli: improvvisamente, osservando sua madre sempre più malata, si dispera all'idea di rimanere da sola per il resto della vita.

Marta decide di inseguire un sogno: dimostrare di essere ancora in grado di costruirsi una famiglia. Ambientata tra Pesaro, Acqualagna, Fossombrone e Cagli, la pellicola intreccia storie personali e paesaggi locali, rendendo la Regione protagonista della narrazione. Con un cast di alto livello, tra cui Anna Bellato e Dora Romano, il film celebra la cultura marchigiana attraverso un racconto di memoria e cambiamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA