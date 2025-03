Marchigiana gCube allo Smau Londra, innovazione tecnologica

gCube azienda marchigiana attiva nel settore nel settore delle esperienze digitali immersive per il turismo e la valorizzazione culturale, impegnata nella digitalizzazione del patrimonio storico attraverso tecnologie all'avanguardia, si distingue tra le 40 startup italiane più innovative (di cui sei provenienti dalle Marche ndr) selezionate per partecipare a Smau Londra. E' un evento di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione, organizzato in collaborazione con Ita - Italian trade agency: dal 19 al 21 marzo ha ospitato una nuova edizione del roadshow internazionale, un'opportunità strategica per connettere startup italiane con investitori, corporate e stakeholder dell'ecosistema britannico.

"Siamo tornati da Londra con grande entusiasmo e la conferma che il nostro percorso di crescita sta dando i suoi frutti - commenta Giacomo Paolozzi, co-founder di gCube - Essere stati selezionati tra le startup più innovative d'Italia e tra le migliori delle Marche è per noi un riconoscimento importante.

Smau Londra è stata molto più di una fiera: è stata una piattaforma concreta di scambio e di confronto con investitori e corporate internazionali".

gCube ha presentato un "portfolio di soluzioni tecnologiche dedicate alla digitalizzazione del patrimonio culturale e alla promozione territoriale, tra cui totem digitali interattivi, realtà aumentata e una piattaforma integrata per il commercio locale". Strumenti che già supportano 12 comuni marchigiani in un processo d'innovazione che rende il patrimonio storico e culturale più accessibile, coinvolgente e vivo.

"La nostra missione è trasformare territori poco raccontati in esperienze digitali immersive, capaci di raggiungere un pubblico più ampio e valorizzare le eccellenze locali in modo innovativo e inclusivo" - aggiunge Giacomo Bizzarri, co-founder di gCube. L'interazione tra tecnologia e cultura crea nuove opportunità economiche per le comunità locali e per il settore turistico".

L'esperienza londinese, osserva l'azienda, "ha confermato il valore del modello di business di gCube, che coniuga innovazione tecnologica e sviluppo territoriale. L'ambizione dell'azienda è quella di portare valore oltre i confini regionali, mantenendo un forte legame con il territorio di origine.

"Innoviamo partendo dalle Marche, con l'obiettivo di generare impatto su scala globale e riportare benefici concreti nelle comunità in cui viviamo e operiamo. - conclude Giacomo Guida, co-founder di gCube - Crediamo che si possa innovare anche partendo da una piccola regione, con visione e determinazione.

L'esperienza di Smau Londra è stata fondamentale per ampliare il nostro network e aprire nuove opportunità di crescita". L'evento "ha confermato il ruolo di Smau come acceleratore di connessioni tra startup italiane e mercati internazionali, favorendo un dialogo costruttivo con investitori e aziende globali e per gCube, questa è solo una tappa di un percorso più ampio verso una trasformazione digitale che coniuga cultura, tecnologia e impatto economico duraturo".



