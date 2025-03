Giornate di Primavera del Fai, Acquaroli visita Villa Bonaccorsi

In occasione delle Giornate del Fai il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha visitato Villa Bonaccorsi a Potenza Picena (Macerata).

"Questa mattina - ha annunciato il governatore in un post sociale - in occasione delle Giornate di Primavera del Fai ho voluto fare una visita a Villa Bonaccorsi, accompagnato dal Presidente del Fai Marche, Giuseppe Rivetti, e da Gerardo Villanacci, presidente del Consiglio superiori dei beni culturali".

"In questo fine settimana, in tutte le Marche, - ha ricordato Acquaroli - sono aperti 58 luoghi speciali grazie all'aiuto dei tantissimi volontari del Fai e di oltre 1.800 giovani studenti Ciceroni che accompagneranno migliaia di visitatori alla scoperta dei tesori nascosti sul nostro territorio marchigiano".

"Ringrazio il Fai e tutto il volontariato della cultura - ha concluso - per l'importante lavoro di valorizzazione, custodia e promozione che compiono quotidianamente sul nostro territorio, ricco di bellezze uniche. Buona domenica a a tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA