Comunali, FdI e Rinasci Osimo candidano Michela Staffolani

"Sarà Michela Staffolani la candidata a sindaca del centrodestra per Fratelli d'Italia e Rinasci Osimo". Lo fa sapere FdI di Osimo. La città è attualmente commissariata dopo le dimissioni nel dicembre scorso del sindaco Francesco Pirani, che era stato eletto per il centrodestra, per contrasti nella maggioranza a sei mesi dall'elezione. Per il centrosinistra è già in campo l'ex assessora della giunta Pugnaloni Michela Glorio, sconfitta di misura nella precedente tornata.

"Nel contesto di grande incertezza e confusione di queste ultime settimane - scrive FdI di Osimo, in relazione al confronto che al momento non ha portato ad un candidato unico per il centrodestra - Fratelli d'Italia ha deciso di tracciare la rotta, candidando la propria Coordinatrice Comunale". "Dopo numerosi confronti, - riferisce il partito - anche il gruppo di Rinasci Osimo ha deciso di condividere con FdI l'idea di un progetto comune. Determinante, quindi, il passo indietro fatto dal candidato sindaco di Rinasci Osimo Francesco Sallustio, che ha anteposto il bene comune e la possibilità di ampliare la coalizione alle proprie ambizioni personali". "Comincia ora una incisiva campagna elettorale, - conclude FdI Osimo - incentrata su un programma forte e condiviso che porteremo avanti con la coerenza, l'affidabilità e la serietà che sempre abbiamo dimostrato".



