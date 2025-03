Chiuso per una notte il tratto A14 Grottammare-San Benedetto

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dei lavori del piano di interventi (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Croce di San Benedetto, dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Lo fa sapere la società Autostrade che consigli questi itinerari alternativo: "verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire per Ss16 Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per Ss16 Adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.





